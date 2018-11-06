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Эспаньол – Атлетик – 1:0 – видео гола и обзор матча

08:00 11 Читати українською
Эспаньол – Атлетик – 1:0 – видео гола и обзор матча
Эспаньол – Атлетик / твиттер Эспаньола

Барселонский Эспаньол минимально одолел Атлетик из Бильбао в матче 11-го тура чемпионата Испании. Вашему вниманию видео забитого мяча и лучших моментов поединка.

Для победы Эспаньолу хватило всего одного забитого мяча. Под занавес первого тайма после подачи Вилы голом отметился Иглесиас.

Эспаньол победил Атлетик и поднялся на второе место

Эта победа позволила "попугаям" сенсационно подняться на вторую строчку в Ла Лиге. Подопечные Руби набрали 21 очко в 11-ти матчах и лишь на 3 пункта отстают от лидера – Барселоны.

Чемпионат Испании 2018/19, 11 тур

Эспаньол – Атлетик – 1:0

Гол: Иглесиас, 41

Источник: MEGOGO
Испания11 турКорнелья-Эль Прат (Барселона)

Эспаньол - Атлетик: Понедельник 05 ноября 2018

Эспаньол
Матч окончен
1 : 0
Атлетик
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