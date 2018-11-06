Еспаньйол переміг Атлетік та піднявся на друге місце

В матчі 11 туру Ла Ліги Еспаньйол переграв Атлетік та повернувся на другу позицію в чемпіонаті.

Еспаньйол поступово почав забирати гру під свій контроль і під кінець першого тайму використав один із своїх моментів. Віла навісив з лівого флангу на дальню стійку, а Іглесіас головою переправив м'яч у ворота. В другому таймі пішла вже рівна гра, проте каталонці довели матч до перемоги.

Завдяки цій перемозі Еспаньйол набрав 21 очко і піднявся на 2-ге місце, Атлетік з 10-ма пунктами залишився на 17-й позиції.

Чемпіонат Іспанії 2018/19, 11 тур

Еспаньйол – Атлетік – 1:0

Гол: Іглесіас, 41