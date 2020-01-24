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Ешпіріту Санту похвалив своїх підопічних за гру проти Ліверпуля

10:55 281 Читать на русском
Ешпіріту Санту похвалив своїх підопічних за гру проти Ліверпуля
Юрген Клопп та Нуну Ешпіріту Санту / Фото ФК Ліверпуль

Головний тренер Вулверхемптона Нуну Ешпіріту Санту не мав чим дорікнути своїм гравцям після поразки від Ліверпуля (1:2) в рамках 24-го туру АПЛ.

51’ Рауль Хіменес
 
Джордан Хендерсон 8’
Роберто Фірміно 84’
8’ Джордан Хендерсон
51’ Рауль Хіменес
84’ Роберто Фірміно

"Я не розчарований результатом, це був хороший матч. Ми зіграли в якісний футбол, і нам не варто розчаровуватися. Команда непогано оборонялася, була добре організована. Нам як і раніше є, над чим працювати. Ми маємо намір продовжувати рости.

Вулверхемптон – Ліверпуль – 1:2 – відео голів та огляд матчу

Наприкінці матчу у нас був хороший момент, ми могли зрівняти рахунок. В цілому я задоволений, що ми провели такий матч. Ми протистояли неймовірному супернику. Вулверхемптон хоче грати такі матчі", – цитує Санту ВВС.

Після 24-х турів чемпіонату Англії Вулверхемптон розташувався на 7-й сходинці, маючи в активі 34 очки.

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Теги
Англія Вулверхемптон Вулверхемптон Нуну Ешпіріту Санту Нуну Ешпіріту Санту Вулверхемптон - Ліверпуль
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