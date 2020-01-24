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Вулверхемптон – Ліверпуль – 1:2 – відео голів та огляд матчу

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Вулверхемптон – Ліверпуль – 1:2 – відео голів та огляд матчу
Вулверхемптон – Ліверпуль – 1:2 – відео голів та огляд матчу

Вулверхемптон поступився Ліверпулю у матчі 24 туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу Вулверхемптон – Ліверпуль.

51’ Рауль Хіменес
 
Джордан Хендерсон 8’
Роберто Фірміно 84’
8’ Джордан Хендерсон
51’ Рауль Хіменес
84’ Роберто Фірміно

Ліверпуль дуже швидко вийшов вперед, але "вовки" на початку другої половини відновили рівновагу. Перемогу "червоним" приніс Фірміно, який забив переможний м'яч наприкінці матчу.

Ліверпуль на останніх хвилинах вирвав важку перемогу над Вулверхемптоном

Після цього матчу Ліверпуль набрав 67 очок у турнірній таблиці й відірвався від Сіті на 18 очок при грі в запасі. Вулверхемптон залишився на сьомій сходинці, маючи в активі 34 залікових бали.

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Відеоновини Ліверпуль Ліверпуль Англія Вулверхемптон - Ліверпуль Вулверхемптон Вулверхемптон
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