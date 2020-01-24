Эшпириту Санту похвалил своих подопечных за игру против Ливерпуля

Главный тренер Вулверхэмптона Нуну Эшпириту Санту нечем упрекнуть своих игроков после поражения от Ливерпуля (1:2) в рамках 24-го тура АПЛ.

"Я не разочарован результатом, это был хороший матч. Мы сыграли в качественный футбол, и нам не стоит разочаровываться. Команда неплохо оборонялась, была хорошо организована. Нам по-прежнему есть, над чем работать. Мы намерены продолжать расти.

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В конце матча у нас был хороший момент, мы могли сравнять счет. В целом я доволен, что мы провели такой матч. Мы противостояли невероятном сопернику. Вулверхэмптон хочет играть такие матчи", – цитирует Санту ВВС.

После 24-х туров чемпионата Англии Вулверхэмптон расположился на 7-й строчке, имея в активе 34 очка.

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