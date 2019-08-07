Форлан оголосив про завершення кар'єри

Знаменитий уругвайський форвард Дієго Форлан прощається з професіональним футболом.
"Після 21 року виступів я вирішив завершити професіональну кар'єру. Закінчився прекрасний етап життя, повний неймовірних спогадів і емоцій. Однак попереду нові виклики. Вдячний всім, хто супроводжував мене на цьому шляху", – написав Дієго Форлан у Twitter.
Форлан відомий своїми виступами за збірну Уругваю, у складі якої він став найкращим гравцем чемпіонату світу-2010, а також за Манчестер Юнайтед, Атлетіко, Вільяреал і Інтер. Останнім клубом футболіста був гонконзький Кітчі, за який він востаннє зіграв у травні 2018-го.
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