Форлан оголосив про завершення кар'єри

Знаменитий уругвайський форвард Дієго Форлан прощається з професіональним футболом.

"Після 21 року виступів я вирішив завершити професіональну кар'єру. Закінчився прекрасний етап життя, повний неймовірних спогадів і емоцій. Однак попереду нові виклики. Вдячний всім, хто супроводжував мене на цьому шляху", – написав Дієго Форлан у Twitter.

Luego de 21 años tomé la decisión de poner fin a mi carrera como futbolista profesional. Se cierra una linda etapa llena de grandes recuerdos y emociones pero comenzará otra de nuevos desafíos.



¡Gracias a todos los que de una u otra manera me acompañaron en este camino! pic.twitter.com/gVwX0RQJow — Diego Forlan (@DiegoForlan7) August 7, 2019

Форлан відомий своїми виступами за збірну Уругваю, у складі якої він став найкращим гравцем чемпіонату світу-2010, а також за Манчестер Юнайтед, Атлетіко, Вільяреал і Інтер. Останнім клубом футболіста був гонконзький Кітчі, за який він востаннє зіграв у травні 2018-го.

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