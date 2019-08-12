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Снейдер оголосив про завершення кар'єри

20:37 226 Читать на русском
Снейдер оголосив про завершення кар'єри
Веслі Снейдер / соцмережі

Колишній хавбек Реала та Інтера повідомив про завершення професіональної кар'єри.

Веслі Снейдер в інтерв'ю YouTube-каналу Утрехта заявив, що завершує професіональну кар'єру.

Лунін із залізним варіантом та як частина заплутаної гри Реала – Мілан, ПСЖ, Неймар і трансфери воротаря

Голандець підписав угоду з клубом про те, що буде спостерігати за його матчами з власного скайбокса.

Протягом своєї кар'єри Снейдер виступав за Аякс, Реал, Інтер та Аль-Гарафу. З італійцями став переможцем Ліги чемпіонів-2009/10.

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Лунін із залізним варіантом та як частина заплутаної гри Реала – Мілан, ПСЖ, Неймар і трансфери воротаря
13:30
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Теги
Утрехт Утрехт Відеоновини Світ Веслі Снейдер Веслі Снейдер Інтер Інтер Реал Мадрид Реал Мадрид Аякс Аякс
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