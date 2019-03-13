toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Світ
БАВАРІЯ - ЛІВЕРПУЛЬ ДИНАМО - ЧЕЛСІ БАРСЕЛОНА - ЛІОН ЛІГА ЧЕМПІОНІВ

Есеола вибачився за фол, через який отримав 5 матчів дискваліфікації

13 березня 23:33 366 Читать на русском
Есеола вибачився за фол, через який отримав 5 матчів дискваліфікації
Адерінсола Есеола / фото із соцмереж

Нападник Кайрата Адерінсола Есеола вибачився за інцидент в матчі за Суперкубок Казахстану проти Астани.

"Щиро перепрошую за неспортивну поведінку під час зустрічі за Суперкубок у команди суперника, футбольної громадськості та офіційних осіб матчу.

Григорчук з Астаною здобув Суперкубок Казахстану, перемігши Кайрат – Есеола був вилучений

Відсторонення від матчів – суворе випробування для будь-якого футболіста", – цитує українця офіційний сайт алматинського клубу.

Есеола отримав 5 матчів дискваліфікації у чемпіонаті Казахстану – відео брутального фолу

Нагадаємо, що форвард Кайрата в матчі-відкритті нового сезону проти Астани (0:2) був вилучений на 85-й хвилині за удар ліктем Маріна Анічіча. За цю поведінку Контрольно-дисциплінарний комітет КФФ дискваліфікував Есеолу на п'ять матчів.

Теги
Світ Кайрат Алмати Кайрат Алмати Адерінсола Есеола Адерінсола Есеола Українці за кордоном
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
19
год
:
19
хв
Динамо
19:55
Челсі
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук