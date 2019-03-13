Есеола вибачився за фол, через який отримав 5 матчів дискваліфікації

Нападник Кайрата Адерінсола Есеола вибачився за інцидент в матчі за Суперкубок Казахстану проти Астани.

"Щиро перепрошую за неспортивну поведінку під час зустрічі за Суперкубок у команди суперника, футбольної громадськості та офіційних осіб матчу.

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Відсторонення від матчів – суворе випробування для будь-якого футболіста", – цитує українця офіційний сайт алматинського клубу.

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Нагадаємо, що форвард Кайрата в матчі-відкритті нового сезону проти Астани (0:2) був вилучений на 85-й хвилині за удар ліктем Маріна Анічіча. За цю поведінку Контрольно-дисциплінарний комітет КФФ дискваліфікував Есеолу на п'ять матчів.