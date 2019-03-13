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Эсеола извинился за фол, из-за которого получил 5 матчей дисквалификации

13 марта 23:33 49 Читати українською
Эсеола извинился за фол, из-за которого получил 5 матчей дисквалификации
Адеринсола Эсеола / фото из соцсетей

Нападающий Кайрата Адеринсола Эсеола извинился за инцидент в матче за Суперкубок Казахстана против Астаны.

"Искренне извиняюсь за неспортивное поведение во время встречи за Суперкубок перед командой соперника, футбольной общественностью и официальными лицами матча.

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Отстранение от матчей – суровое испытание для любого футболиста", – цитирует украинца официальный сайт алматинского клуба.

Эсеола получил 5 матчей дисквалификации в чемпионате Казахстана – видео грубого фола

Напомним, что форвард Кайрата в матче-открытии нового сезона против Астаны (0:2) был удален на 85-й минуте за удар локтем Марина Аничича. За это поведение Контрольно-дисциплинарный комитет КФФ дисквалифицировал Эсеолу на пять матчей.

Теги
Мир Кайрат Алматы Кайрат Алматы Адеринсола Эсеола Адеринсола Эсеола Украинцы за рубежом
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