Эсеола извинился за фол, из-за которого получил 5 матчей дисквалификации

Нападающий Кайрата Адеринсола Эсеола извинился за инцидент в матче за Суперкубок Казахстана против Астаны.

"Искренне извиняюсь за неспортивное поведение во время встречи за Суперкубок перед командой соперника, футбольной общественностью и официальными лицами матча.

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Отстранение от матчей – суровое испытание для любого футболиста", – цитирует украинца официальный сайт алматинского клуба.

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Напомним, что форвард Кайрата в матче-открытии нового сезона против Астаны (0:2) был удален на 85-й минуте за удар локтем Марина Аничича. За это поведение Контрольно-дисциплинарный комитет КФФ дисквалифицировал Эсеолу на пять матчей.