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Григорчук з Астаною здобув Суперкубок Казахстану, перемігши Кайрат – Есеола був вилучений

14:39 456 Читать на русском
Григорчук з Астаною здобув Суперкубок Казахстану, перемігши Кайрат – Есеола був вилучений
Роман Григорчук / Астана

Астана перемогла Кайрат у матчі за Суперкубок Казахстану (2:0).

Астана, яку очолює український спеціаліст Роман Григорчук, приймала Кайрат у матчі за Суперкубок Казахстану. У стартовому складі гостей вийшов нападник Адерінсола Есеола.

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Підопічні Григорчука забили вже у дебюті матчу, відзначився Кабананга, а вже у другому таймі футболіст оформив дубль та встановив остаточний рахунок у зустрічі – 2:0.

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Відзначимо, що український форвард Кайрата Есеола провів на полі 84 хвилини, адже наприкінці матчу отримав від арбітра пряму червону картку.

Теги
Світ Українці за кордоном Головне Астана Астана Кайрат Алмати Кайрат Алмати Роман Григорчук Роман Григорчук Чемпіонат Казахстану Адерінсола Есеола Адерінсола Есеола
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