Григорчук з Астаною здобув Суперкубок Казахстану, перемігши Кайрат – Есеола був вилучений

Астана перемогла Кайрат у матчі за Суперкубок Казахстану (2:0).

Астана, яку очолює український спеціаліст Роман Григорчук, приймала Кайрат у матчі за Суперкубок Казахстану. У стартовому складі гостей вийшов нападник Адерінсола Есеола.

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Підопічні Григорчука забили вже у дебюті матчу, відзначився Кабананга, а вже у другому таймі футболіст оформив дубль та встановив остаточний рахунок у зустрічі – 2:0.

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Відзначимо, що український форвард Кайрата Есеола провів на полі 84 хвилини, адже наприкінці матчу отримав від арбітра пряму червону картку.