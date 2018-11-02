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Есеола в Реалі забив би більше, ніж Бензема, – Панков

11:01 612 Читать на русском
Есеола в Реалі забив би більше, ніж Бензема, – Панков
Адерінсола Есеола / фото: ФК Кайрат

Футбольний агент Олександр Панков переконаний, що нападник Реала Карім Бензема повинен забивати більше голів.

"Я скажу, що якби Есеола зараз грав в Реалі, то він би точно забив більше, ніж Бензема. Це 100%. Смішно звучить, ви смієтеся. А у Есеоли є унікальна якість, якої немає, можливо, у всіх наших нападників – він відчуває запах голів, він знає, де потрібно опинитися.

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Всі говорять, що ось він не заграв в Зірці... Хлопці, є такі футболісти, яких потрібно кожен день мотивувати, в яких потрібно вірити.

Ми говоримо: чемпіонат Казахстану... Подивіться, Астана, йде на першому місці в Лізі Європи. Кайрат нічим не гірший за Астану. Це один і той же рівень. Це непростий чемпіонат. Якби Есеолі дали можливість зіграти 5-7-10 ігор в Реалі, то він би точно забив більше, ніж Бензема. Мені здається, що в такій команді футболіст повинен забивати більше", – цитує Панкова FootballHub.

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Реал Мадрид Реал Мадрид Світ Карім Бензема Карім Бензема Кайрат Алмати Кайрат Алмати Олександр Панков Адерінсола Есеола Адерінсола Есеола
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