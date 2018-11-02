toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
МАНЧЕСТЕР СІТІ - ФУЛХЕМ КУБОК УКРАЇНИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ШАХТАР - ДИНАМО

Панков: Кононов міг би досягти успіху з Динамо, але фото у футболці з Путіним поставило на цьому хрест

1 листопада 21:05 2443 Читать на русском
Панков: Кононов міг би досягти успіху з Динамо, але фото у футболці з Путіним поставило на цьому хрест
Олег Кононов / Фото ФК Карпати

Футбольний агент Олександр Панков поділився думками щодо можливих перспектив колишнього тренера Карпат, а нині наставника тульського Арсенала Олега Кононова в київському Динамо.

"Було б цікаво подивитися на Олега Кононова в Україні. Але після цієї історії з футболкою Путіна... Думаю, що це була жорстка підстава, я не впевнений, що він до кінця розумів, що може бути така реакція.

Кононов може очолити московський Спартак

Після такого дуже важко повернутися працювати в Україну, критика буде божевільна. Думаю, якщо б він був головним тренером Динамо, то кияни могли б ставити максимальні завдання. Але футболка Путіна...

Кадиров, напевно, дав вказівку, адже Кононов тоді був тренером Ахмата. Олег Георгійович по доброті душевній надів її і сфотографувався. Це фото розійшлось всюди, при тому, що у нього чомусь звідкись з'явився інстаграм і він її ще виставив. Думаю, що він на цьому поставив хрест", – цитує Панкова видання footballhub.

Теги
Динамо Динамо Олександр Панков Арсенал Тула Арсенал Тула Олег Кононов Олег Кононов Карпати Карпати
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
18
год
:
42
хв
Штутгарт
21:30
Айнтрахт Франкфурт
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук