Панков: Кононов міг би досягти успіху з Динамо, але фото у футболці з Путіним поставило на цьому хрест

Футбольний агент Олександр Панков поділився думками щодо можливих перспектив колишнього тренера Карпат, а нині наставника тульського Арсенала Олега Кононова в київському Динамо.

"Було б цікаво подивитися на Олега Кононова в Україні. Але після цієї історії з футболкою Путіна... Думаю, що це була жорстка підстава, я не впевнений, що він до кінця розумів, що може бути така реакція.

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Після такого дуже важко повернутися працювати в Україну, критика буде божевільна. Думаю, якщо б він був головним тренером Динамо, то кияни могли б ставити максимальні завдання. Але футболка Путіна...

Кадиров, напевно, дав вказівку, адже Кононов тоді був тренером Ахмата. Олег Георгійович по доброті душевній надів її і сфотографувався. Це фото розійшлось всюди, при тому, що у нього чомусь звідкись з'явився інстаграм і він її ще виставив. Думаю, що він на цьому поставив хрест", – цитує Панкова видання footballhub.