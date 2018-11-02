Эсеола в Реале забил бы больше, чем Бензема, – Панков

Футбольный агент Александр Панков убежден, что нападающий Реала Карим Бензема должен забивать больше голов.

"Я скажу, что если бы Эсеола сейчас играл в Реале, то он бы точно забил больше, чем Бензема. Это 100%. Смешно звучит, вы смеетесь. А у Эсеолы есть уникальное качество, которого нет, возможно, у всех наших нападающих – он чувствует запах голов, он знает, где нужно оказаться.

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Все говорят, что вот он не заиграл в Зирке... Ребята, есть такие футболисты, которых нужно каждый день мотивировать, в которых нужно верить.

Мы говорим: чемпионат Казахстана... Посмотрите, Астана, идет на первом месте в Лиге Европы. Кайрат ничем не хуже Астаны. Это один и тот же уровень. Это непростой чемпионат. Если бы Эсеоле дали возможность сыграть 5-7-10 игр в Реале, то он бы точно забил больше, чем Бензема. Мне кажется, что в такой команде футболист должен забивать больше", – цитирует Панкова FootballHub.

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