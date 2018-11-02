Мілевський міг грати у топ-клубі Бангладеша, – агент форварда Панков

Агент нападника Кішварди Артема Мілевського Олександр Панков зізнався, які перспективи могли відкритись для українського форварда.

"Після Хайдука було дуже багато переговорів. Все зривалося в останні моменти. Були класні варіанти.

Мені мій партнер обіцяв фінансово дуже хороший варіант з Азії, коли ми вже прилетіли на переговори в Угорщину, де зустрілися з керівниками, з президентом. Чекали-чекали, але не вийшло.

Панков: Кононов міг би досягти успіху з Динамо, але фото у футболці з Путіним поставило на цьому хрест

Ми підписуємо контракт. На наступний день я виїжджаю в Будапешт з Кішварди, і мені приходить повідомлення на телефон від топ-клубу Бангладешу. Команда бере участь в азіатській Лізі чемпіонів. І з фінансової точки зору було дуже добре. Не дочекалися 12 годин буквально", – цитує Панкова видання footballhub.

В поточному сезоні чемпіонату Угорщини Артем провів лише 2 матчі у складі Кішварди, та результативними діями поки не відзначився.