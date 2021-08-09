"Чесно, взагалі не задоволений цим футболістом. Розраховували на Есеолу, але на тренуваннях це не хочеться говорити.

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Вакула? Зрозумійте правильно, ми всі дивимося по тренуваннях, чому не довіряємо. Футболіст виходить на 10-15 хвилин, він може доводити у грі.

Знаєте, хочеться сказати відверто, але не хочеться нікого ображати. Покажіть мені лавку, хоча б три-чотири людини, вони повинні складати конкуренцію. А її просто немає. У нас є 11 осіб, які грають, ось хоч один випаде, я вам кажу чесно – немає ким замінити. І нехай на мене ображаються, я такий, який є", – цитує Максимова FanDay.

Нагадаємо, Адерінсола Есеола перебрався у Полтаву з Кайрата. Форвард мав замінити у Ворсклі Владислава Кулача, який став найкращим бомбардиром минулого сезону УПЛ, а влітку перебрався в київське Динамо.

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