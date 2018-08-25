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Есеола: Бєсєдін? В Італії вчили: нападник повинен забивати

16:36 415 Читать на русском
Есеола: Бєсєдін? В Італії вчили: нападник повинен забивати
Адерінсола Есеола / соцмережі

Український форвард казахського Кайрата Адерінсола Есеола поділився враженнями від гри нападника Динамо Артема Бєсєдіна.

"Чи подобається мені, як нападнику, робота на полі Бєсєдіна? Це не той тип нападника, який мені подобається у футболі. Я вважаю, що обсяг роботи повинен бути другорядним, якщо судити нападника за його діями. Основним фактором, за яким повинні судити форварда – це кількість голів.

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Нас в Італії вчили так: центральний нападник має забивати. Може він не вміє грати, може він технічно погано оснащений, але якщо він забиває – він цінується. Це його робота, так само, як і робота воротаря – відбивати, робота опорника — відбирати і віддавати", – розповів Есеола в інтерв'ю FootballHub.

Відзначимо, Есеола виступав у низці італійських клубів, що представляли Серію D.

До слова, у цьому році у складі Кайрата Есеола зіграв 19 матчів, в яких забив 12 голів. Нещодавно футболіста визнали найкращим гравцем місяця в чемпіонаті Казахстану.

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Кайрат Алмати Кайрат Алмати Чемпіонат Казахстану Адерінсола Есеола Адерінсола Есеола Українці за кордоном Артем Бєсєдін Артем Бєсєдін
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