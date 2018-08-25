Эсеола: Беседин? В Италии учили: нападающий должен забивать

Украинский форвард казахского Кайрата Адеринсола Эсеола поделился впечатлениями от игры нападающего Динамо Артема Беседина.

"Нравится ли мне, как нападающему, работа на поле Беседина? Это не тот тип нападающего, который мне нравится в футболе. Я считаю, что объем работы должен быть второстепенным, если судить нападающего по его действиями. Основным фактором, по которому должны судить форварда – это количество голов.

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Нас в Италии учили так: центральный нападающий должен забивать. Может он не умеет играть, может он технически плохо оснащен, но если он забивает – он ценится. Это его работа, так же, как и работа вратаря – отбивать, работа опорника – отбирать и отдавать , – рассказал Эсеола в интервью FootballHub.

Отметим, Эсеола выступал в ряде итальянских клубов, которые представляли Серию D.

К слову, в этом году в составе Кайрата Эсеола сыграл 19 матчей, в которых забил 12 голов. Нещадавно футболиста признали лучшим игроком месяца в чемпионате Казахстана.

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