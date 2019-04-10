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Еррера узгодив 3-річний контракт з ПСЖ, його зарплатня значно зросте, – The Times

20:34 153 Читать на русском
Еррера узгодив 3-річний контракт з ПСЖ, його зарплатня значно зросте, – The Times
Андер Еррера

Хавбек Манчестер Юнайтед Андер Еррера, схоже, перейде у ПСЖ.

29-річний півзахисник узгодив з французьким грандом 3-річний контракт, повідомляє The Times. Угода Еррери з Манчестер Юнайтед втрачає силу влітку цього року, саме тоді іспанець приєднається до ПСЖ.

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Повідомляється, що відповідно до нового контракту зарплата Еррери зросте майже у 2,5 разу – з 80 тисяч фунтів на тиждень до 200 тисяч фунтів.

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Нагадаємо, 29-річний півзахисник захищає кольори манкуніанців з 2014 року. До переїзду в Англію Еррера виступав за Атлетік Більбао.

Теги
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед ПСЖ ПСЖ Англія Трансфери Манчестер Юнайтед Андер Еррера Андер Еррера
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