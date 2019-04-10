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Еррера: Наші з Манчестер Юнайтед погляди щодо умов нового контракту розходяться

18:38 388 Читать на русском
Еррера: Наші з Манчестер Юнайтед погляди щодо умов нового контракту розходяться
Андер Еррера / Соцмережі

Хавбек Манчестер Юнайтед Андер Еррера розповів про перемовини щодо нового контракту з "червоними дияволами".

"Зараз я думаю тільки про футбол і про те, як перемогти Барселону. Мені дійсно залишилося лише два місяці за контрактом, і на сьогоднішній день наші з клубом погляди на умови нової угоди розходяться, але я повинен продовжити вислуховувати пропозиції керівництва.

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Я також буду розглядати пропозиції інших клубів. Я не закриваю двері ні перед ким", – передає слова Андера Еррери Manchester Evening News з посиланням на ABC.

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Нагадаємо, 29-річний півзахисник захищає кольори манкуніанців з 2014 року. До переїзду в Англію Еррера виступав за Атлетік Більбао.

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