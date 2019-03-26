Еррера – про своє майбутнє в Манчестер Юнайтед: Можливо, наша історія завершилась

Схоже, хавбек Манчестер Юнайтед Андер Еррера проводить свій останній сезон у футболці "червоних дияволів".

"Це логічно, коли у тебе залишається три місяці за контрактом, і ти починаєш замислюватися про різні варіанти продовження кар'єри під час перерви на ігри збірних. Зараз всі мої думки налаштовані на гру в футбол і на залишок сезону.

Андер Еррера може перейти в ПСЖ вільним агентом

Всі інші деталі я довірив своєму агенту. Зараз можливі два варіанти – це переговори щодо продовження контракту з МЮ, а також переговори з іншими клубами. Я не божеволію від того, що може статися за наступні чотири місяці, тому що і сам не знаю – чи залишуся я тут, чи наша історія з Манчестер Юнайтед завершилась.

Я насолоджуюся своїм перебуванням в одному з найбільших клубів Англії. Вболівальники люблять мене, їхня підтримка просто феноменальна, тому вислухати їх – це мій обов'язок. Хоча я, чесно кажучи, не знаю, що станеться в майбутньому", – цитує Ерреру El Periodico.

Нагадаємо, 29-річний Андер захищає кольори манкуніанців з 2014 року. До переїзду в Англію Еррера виступав за Атлетік Більбао.

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