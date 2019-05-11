Еррера офіційно залишив Манчестер Юнайтед

Півзахисник Манчестер Юнайтед Андер Еррера залишає команду після закінчення терміну контракту.

"Для мене було за честь грати за найкращий клуб Англії. Дякую за ці п'ять прекрасних років", - передає слова Еррери офіційний твіттер Манчестер Юнайтед.

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Нагадаємо, що влітку поточного року 29-річний іспанець стане вільним агентом. Відомо, що в послугах Еррери зацікавлений ПСЖ і нібито вже узгодив контракт.

В поточному сезоні Андер Еррера провів 28 матчів за Манчестер Юнайтед у всіх турнірах, відзначившись 3 голами і 3 асистами.

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