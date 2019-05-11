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Еррера офіційно залишив Манчестер Юнайтед

11 травня 12:54 2068 Читать на русском
Еррера офіційно залишив Манчестер Юнайтед
Андер Еррера / Reuters

Півзахисник Манчестер Юнайтед Андер Еррера залишає команду після закінчення терміну контракту.

"Для мене було за честь грати за найкращий клуб Англії. Дякую за ці п'ять прекрасних років", - передає слова Еррери офіційний твіттер Манчестер Юнайтед.

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Нагадаємо, що влітку поточного року 29-річний іспанець стане вільним агентом. Відомо, що в послугах Еррери зацікавлений ПСЖ і нібито вже узгодив контракт.

В поточному сезоні Андер Еррера провів 28 матчів за Манчестер Юнайтед у всіх турнірах, відзначившись 3 голами і 3 асистами.

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Теги
Англія Головне Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед ПСЖ ПСЖ Андер Еррера Андер Еррера
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