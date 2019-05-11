Эррера официально покинул Манчестер Юнайтед

Полузащитник Манчестер Юнайтед Андер Эррера оставляет команду после окончания срока контракта.

"Для меня было честью играть за лучший клуб Англии. Спасибо за эти пять прекрасных лет", – передает слова Эрреры официальный твиттер Манчестер Юнайтед.

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Напомним, что летом текущего года 29-летний испанец станет свободным агентом. Известно, что в услугах Эрреры заинтересован ПСЖ и якобы уже согласовал контракт.

В текущем сезоне Андер Эррера провел 28 матчей за Манчестер Юнайтед во всех турнирах, отметившись 3 голами и 3 ассист.

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