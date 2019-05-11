toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
ШАХТЕР - ДИНАМО КИЕВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ

Эррера официально покинул Манчестер Юнайтед

11 мая 12:54 251 Читати українською
Эррера официально покинул Манчестер Юнайтед
Андер Эррера / Reuters

Полузащитник Манчестер Юнайтед Андер Эррера оставляет команду после окончания срока контракта.

"Для меня было честью играть за лучший клуб Англии. Спасибо за эти пять прекрасных лет", – передает слова Эрреры официальный твиттер Манчестер Юнайтед.

Манчестер Юнайтед потеряет самого полезного игрока при Сульшере – контракт с ПСЖ согласован

Напомним, что летом текущего года 29-летний испанец станет свободным агентом. Известно, что в услугах Эрреры заинтересован ПСЖ и якобы уже согласовал контракт.

В текущем сезоне Андер Эррера провел 28 матчей за Манчестер Юнайтед во всех турнирах, отметившись 3 голами и 3 ассист.

ПСЖ запланировал многомиллионное усиление на 2019-й год – трансферы 3-4 звезд и черный список Тухеля

blog_ava
У жены Касильяса обнаружили рак – голкипер недавно пережил инфаркт
09:12
414
Теги
Англия Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед ПСЖ ПСЖ Андер Эррера Андер Эррера
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
3
час
:
5
мин
Шахтер
19:30
Динамо Киев
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук