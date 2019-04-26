Манчестер Юнайтед втратить найкориснішого гравця при Сульшері – контракт з ПСЖ узгоджений

Хавбек Манчестер Юнайтед Андер Еррера узгодив контракт з ПСЖ.

Влітку поточного року 29-річний іспанець стане вільним агентом. Футболіст вже майже узгодив умови особистого контракту з ПСЖ, про це повідомляє RMC Sport.

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Відкритим питанням залишається лише те, на який термін буде підписано контракт між Еррерою та французьким клубом. Розглядаються варіанти на 4 або 5 років.

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Зауважимо, що Еррера є найкориснішим гравцем Манчестер Юнайтед при Сульшері. Іспанець має найвищий xGChain на 90 хвилин (0,81) і xGBuildup (0,77), тобто є найкориснішим в побудовах атак команди Сульшера, набільш залучений у володіння "дияволів". Крім того, коли Еррера виходить у старті, "червоні дияволи" здобувають більше очок, ніж коли він залишається на лаві для запасних.