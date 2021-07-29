Півзахисник міланського Інтера Крістіан Еріксен після пережитої на чемпіонаті Європи-2020 зупинки серця рветься назад на футбольне поле.

Данець наступного тижня пройде тестування, що визначить його подальше майбутнє. Про це повідомляє Sky Sports.

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Еріксен повинен повернутися до табору "нерадзуррі". Там він здасть визначальні для кар'єри в чемпіонаті Італії тести. Навіть добрі результати дослідження дозволять хавбеку повернутися на поле не раніше, ніж за півроку. Основна перепона для повернення Еріксена – імплантований кардіостимулятор. Регламент Серії А забороняє виступи гравців із вживленими медичними пристроями.

Нагадаємо, наприкінці першого тайму матчу Євро-2020 між Фінляндією і Данією Крістіан Еріксен впав на газон внаслідок серцевого нападу. Реанімували хавбека прямісінько на полі. Потім данця прооперували та встановили кардіостимулятор.

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