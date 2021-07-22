Моторошні події з Крістіаном Еріксеном на чемпіонаті Європи можуть мати для нього наслідки в Італії.

Член науково-технічного комітету Федарації футболу Італії Франческо Браконара переконує, що 29-річний хавбек Інтера матиме змогу виступати в Серії А після операції за однієї умови.

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"Крістіан Еріксен не зможе отримати дозвіл на гру в Італії за Інтер. Але якщо кардіостимулятор буде видалений, це буде означати, що питання з патологією вирішене. Це означатиме, що він зможе грати за Інтер", – цитує Браконаро Football Italia з посиланням на Radio Kiss Kiss.

Нагадаємо, наприкінці першого тайму матчу Євро-2020 Фінляндія – Данія Еріксен впав на газон внаслідок серцевого нападу. 29-річного футболіста було прооперовано – йому встановили кардіостимулятор. Крістіан вже повернувся до повноцінного життя.

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