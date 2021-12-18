"Кріс у хорошому фізичному стані, і він продовжить грати. Я дуже оптимістично налаштований. Футбол – його пристрасть. Два клуби вже зателефонували мені, щоб дізнатися, як у нього справи.

Інтер і Еріксен офіційно розірвали контракт

Це було давно, коли він ще мав контракт з Інтером і тренувався сам. Щодо Інтера все й так було зрозуміло. Італія – єдина країна, яка не дозволяє грати або тренуватися з кардіостимулятором", – цитує агента AS.

Нагадаємо, під час Євро-2020 в Еріксена зупинилось серце, але його врятували. Півзахиснику був вживлений пристрій для роботи серця, але в Італії з ним не можна грати. Останнім часом Крістіан тренувався на батьківщині. Напередодні він та Інтер розірвали контракт за згодою сторін.

Яким був Євро-2020: чемпіонська Італія, неоднозначний успіх України, драма Еріксена, розкішна Данія і гол з центра поля