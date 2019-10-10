Еріксен може взимку опинитися в Реалі

Мадридський Реал не відійшов від своїх намірів підписати атакувального півзахисника лондонського Тоттенхема Крістіана Еріксена.

"Вершкові" збираються підписати 27-річного данця уже в січні, повідомляє Marca.

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Контракт Еріксена з Тоттенхемом завершує дію влітку 2020-го, проте в Мадриді не будуть чекати можливості оформити безкоштовний перехід. Боси Реала побоюються, що наступного літа за атакувального хавбека "шпор" може розгорнутися серйозна боротьба. У Лондоні вже змирилися з втратою Еріксена, тому спробують продати його в зимове трансферне вікно, щоб заробити хоч якісь гроші.

У нинішньому сезоні Крістіан Еріксен провів 8 матчів в АПЛ, у яких забив 1 м'яч і оформив 1 асист.

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