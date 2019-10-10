Эриксен может зимой оказаться в Реале

Мадридский Реал не отошел от своих намерений подписать атакующего полузащитника лондонского Тоттенхэма Кристиана Эриксена.

"Сливочные" собираются подписать 27-летнего датчанина уже в январе, сообщает Marca.

Тоттенхэм планирует продать пять игроков, – The Times

Контракт Эриксена с Тоттенхэмом завершает действие летом 2020-го, однако в Мадриде не будут дожидаться возможности оформить бесплатный переход. Боссы Реала опасаются, что следующим летом за атакующего хавбека "шпор" может развернуться серьезная борьба. В Лондоне уже смирились с потерей Эриксена, поэтому попытаются продать его в зимнее трансферное окно, чтобы заработать хоть какие-то деньги.

В нынешнем сезоне Кристиан Эриксен провел 8 матчей в АПЛ, в которых забил 1 мяч и оформил 1 ассист.

Чемпіонський стиль Ліверпуля, Сіті імпотентний без де Брюйне, Ювентус навів лад, Кріш поцілував Дибалу – огляд вікенду