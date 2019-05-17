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Ередивізі оголосила символічну збірну сезону – тотальна домінація Аякса і камбек Едегора

17 травня 15:10 331 Читать на русском
Ередивізі оголосила символічну збірну сезону – тотальна домінація Аякса і камбек Едегора
Гравці Аякса / Reuters

У Нідерландах нагороджують найкращих гравців за підсумками сезону 2018/19.

Імена одиннадцяти найкращих гравців Ередивізі оголосили на офіційному твіттері чемпіонату.

Аякс назвав найкращого гравця сезону – це не Де Лігт

Цілком очікувано більшість позицій окупували представники тріумфального Аяксу. Амстердамці делегували сім гравців, інші місця зайняли три футболісти ПСВ і півзахисник Вітесса Мартін Едегор, який належить мадридському Реалу.

Реал визначився щодо майбутнього Едегора

Нагадаємо, Аякс виграв обидва внутрішні трофеї Нідерландів і зміг дістатися півфіналу Ліги чемпіонів.

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Теги
Мартін Едегор Мартін Едегор Аякс Аякс Нідерланди Ередивізі
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