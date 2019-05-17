Ередивізі оголосила символічну збірну сезону – тотальна домінація Аякса і камбек Едегора

У Нідерландах нагороджують найкращих гравців за підсумками сезону 2018/19.
Імена одиннадцяти найкращих гравців Ередивізі оголосили на офіційному твіттері чемпіонату.
Аякс назвав найкращого гравця сезону – це не Де Лігт
Цілком очікувано більшість позицій окупували представники тріумфального Аяксу. Амстердамці делегували сім гравців, інші місця зайняли три футболісти ПСВ і півзахисник Вітесса Мартін Едегор, який належить мадридському Реалу.
Реал визначився щодо майбутнього Едегора
Нагадаємо, Аякс виграв обидва внутрішні трофеї Нідерландів і зміг дістатися півфіналу Ліги чемпіонів.