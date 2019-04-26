Реал визначився щодо майбутнього Едегора

Мадридський Реал не має наміру продавати свого півзахисника Мартіна Едегора.

Керівництво мадридського клубу не зацікавлене у трансфері Мартіна Едегора, який зараз виступає на правах оренди за Вітесс, повідомляє Marca.

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На збереженні гравця особисто наполягає головний тренер Реала Зінедін Зідан. Француз не виключає, що Мартін продовжить виступати за інші клуби на правах оренди.

Чинний контракт 20-річного хавбека розрахований до літа 2021 року.

В поточному сезоні чемпіонату Нідерландів Едегор провів 29 матчів, в яких відзначився 6-ма голами та 9-ма асистами.

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