toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ДИНАМО - ШАХТАР ХЕТАФЕ - РЕАЛ МАДРИД

Реал визначився щодо майбутнього Едегора

10:46 349 Читать на русском
Реал визначився щодо майбутнього Едегора
Мартін Едегор / Фото ФК Реал

Мадридський Реал не має наміру продавати свого півзахисника Мартіна Едегора.

Керівництво мадридського клубу не зацікавлене у трансфері Мартіна Едегора, який зараз виступає на правах оренди за Вітесс, повідомляє Marca.

Реал заманює Азара космічною зарплатою

На збереженні гравця особисто наполягає головний тренер Реала Зінедін Зідан. Француз не виключає, що Мартін продовжить виступати за інші клуби на правах оренди.

Чинний контракт 20-річного хавбека розрахований до літа 2021 року.

В поточному сезоні чемпіонату Нідерландів Едегор провів 29 матчів, в яких відзначився 6-ма голами та 9-ма асистами.

"Зідан – відставка, або продаж до 12 гравців Реала": іспанські ЗМІ віщують "фестиваль жертв" після конфузу з Леганесом

Теги
Іспанія Трансфери Трансфери Реал Мадрид Трансфери Чемпіонату Іспанії Реал Мадрид Реал Мадрид Вітесс Вітесс Мартін Едегор Мартін Едегор Нідерланди Зінедін Зідан Зінедін Зідан
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
10
год
:
8
хв
Аугсбург
21:30
Байєр
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук