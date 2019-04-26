Реал визначився щодо майбутнього Едегора

Туреччина — 10:33 1492
-
Кендзьора став пріоритетною трансферною ціллю Фенербахче
-
Зінченко – рекордний ключ до золота: англійські ЗМІ співають оди і... дещо критикують українця в дербі МЮ – Ман СітіАнглія — 25 квіт 10564
-
"Йому просто неможливо забити", – Харт підтримав Де Хеа після дербі МанчестераАнглія — 25 квіт 422
-
Ліга Європи 2018/19 – кому букмекери прогнозують перемогу в турнірі перед півфіналамиЛіга Європи — 25 квіт 1191
-
"Голодуючі" Поволжя-2: повний список українців, які виступають у чемпіонаті Росії прямо зараз – їх більше, ніж ви думалиОвертайм — 25 квіт 13559