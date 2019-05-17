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Эредивизи объявила символическую сборную сезона – тотальная доминация Аякса и камбек Эдегора

17 мая 15:10 125 Читати українською
Эредивизи объявила символическую сборную сезона – тотальная доминация Аякса и камбек Эдегора
Игроки Аякса / Reuters

В Нидерландах награждают лучших игроков по итогам сезона 2018/19.

Имена одиннадцати лучших игроков Эредивизи объявили на официальном твиттере чемпионата.

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Вполне ожидаемо большинство позиций оккупировали представители триумфального Аякса. Амстердамцы делегировали семь игроков, другие места заняли три футболиста ПСВ и полузащитник Витесса Мартин Эдегор, который принадлежит мадридскому Реалу.

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Напомним, Аякс выиграл оба внутренних трофея Нидерландов и смог добраться до полуфинала Лиги чемпионов.

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Теги
Мартин Эдегор Мартин Эдегор Аякс Аякс Нидерланды Эредивизи
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