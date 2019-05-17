Эредивизи объявила символическую сборную сезона – тотальная доминация Аякса и камбек Эдегора

В Нидерландах награждают лучших игроков по итогам сезона 2018/19.
Имена одиннадцати лучших игроков Эредивизи объявили на официальном твиттере чемпионата.
Аякс назвал лучшего игрока сезона – это не Де Лигт
Вполне ожидаемо большинство позиций оккупировали представители триумфального Аякса. Амстердамцы делегировали семь игроков, другие места заняли три футболиста ПСВ и полузащитник Витесса Мартин Эдегор, который принадлежит мадридскому Реалу.
Реал определился относительно будущего Эдегора
Напомним, Аякс выиграл оба внутренних трофея Нидерландов и смог добраться до полуфинала Лиги чемпионов.