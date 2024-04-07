У неділю 3-й тур другого етапу Першої ліги закривали два матчі. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Україна, Перша ліга, 2-й етап, 3-й тур

Чемпіонська група

Епіцентр – Вікторія – 3:1

Голи: Мороз, 36, Ліповуз, 46, Кравчук, 57 – Чеглов, 17

Група вибування

МФК Металург – Нива Т – 0:2

Голи: Голуб, 34, Довбецький, 61

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У Чемпіонській групі Епіцентр розібрався з Вікторією. Господарі пропустили першими: Чеглов отримав передачу з центра поля, вирвався на оперативний простір і з-під двох захисників влучно закрутив під дальню стійку. Наприкінці тайму "дітище Герег" відігралось – Мороз поборовся до кінця після розіграшу кутового і ефектно пробив у дев'ятку.

Одразу по перерві Ліповуз вивів Епіцентр вперед: півзахисник зважився на дальній удар, м'яч зрикошетив від захисника, дезорієнтував голкіпера і влетів у правий кут. За трохи Кравчук поставив крапку у матчі, замкнувши передачу з лівого флангу.

Перемога принесла Епіцентру 36 очок і підняла на четверту сходинку турнірної таблиці, Вікторія з 31-м пунктом залишилась восьмою.

У Групі вибування тернопільська Нива на виїзді здолала кризовий МФК Металург. Гості забили по голу у кожному з таймів: спочатку Голуб увірвався у воротарський і з гострого кута прошив голкіпера, а по перерві прострілив з правого флангу прямо на ногу Довбецькому, записавши до свого доробку гол + асист.

Нива набрала 26 очок і вискочила одразу на друге місце, у запоріжців на бал менше і 4-та сходинка відповідно.

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