В воскресенье 3-й тур второго этапа Первой лиги закрывали два матча. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Украина, Первая лига, 2-й этап, 3-й тур

Чемпионская группа

Эпицентр – Виктория – 3:1

Голы: Мороз, 36, Липовуз, 46, Кравчук, 57 – Чеглов, 17

Группа выбывания

МФК Металлург – Нива Т – 0:2

Голы: Голуб, 34, Довбецкий, 61

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В Чемпионской группе Эпицентр разобрался с Викторией. Хозяева пропустили первыми: Чеглов получил передачу из центра поля, вырвался на оперативный простор и из-под двух защитников точно закрутил под дальнюю штангу. В конце тайма "детище Герег" отыгралось – Мороз поборолся до конца после розыгрыша углового и эффектно пробил в девятку.

Сразу после перерыва Липовуз вывел Эпицентр вперед: полузащитник решился на дальний удар, мяч срикошетил от защитника, дезориентировал голкипера и влетел в правый угол. Вскоре Кравчук поставил точку в матче, замкнув передачу с левого фланга.

Победа принесла Эпицентру 36 очков и подняла на четвертую строчку турнирной таблицы, Виктория с 31-м пунктом осталась восьмой.

В Группе выбывания тернопольская Нива на выезде одолела кризисный МФК Металлург. Гости забили по голу в каждом из таймов: сначала Голубь ворвался во вратарскую и с острого угла прошил голкипера, а после перерыва прострелил с правого фланга прямо на ногу Довбецкому, записав в свой актив гол + ассист.

Нива набрала 26 очков и выскочила сразу на второе место, у запорожцев на балл меньше и 4-я строчка соответственно.

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