Ворскла у веселому поєдинку 4-го туру УПЛ перемогла Верес (2:1). Дивіться відео голів та огляд зустрічі Верес – Ворскла на "Футбол 24".

Ворскла повела в рахунку вже на 6 хвилині: Кучеров намагався перервати простріл, але зрізав його у власні ворота. А на 18-ій Юрченко подвоїв перевагу, зігравши на добиванні після удару Скляра.

Ворскла здобула дебютну перемогу в сезоні, обігравши Верес – два голи після помилок і вилучення за удар в стилі кунг-фу

Верес дуже швидко відігрався. Ворскляни почали розігрувати м'яч прямо перед воротами, незважаючи на пресинг суперника. Все завершилось панічними діями захисника та Ісенка, а м'яч відскочив до Шарая, який в дотик відправив сферу у ворота.

У другому таймі команди створили чимало моментів, проте голів більше не було. Ворскла догравала у більшості через пряме вилучення Марусича.