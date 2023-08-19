Ворскла в веселом поединке 4-го тура УПЛ победила Верес (2:1). Смотрите видео голов и обзор встречи Верес – Ворскла на "Футбол 24".

Ворскла повела в счете уже на 6 минуте: Кучеров пытался прервать прострел, но срезал его в собственные ворота. А на 18-ой Юрченко удвоил преимущество, сыграв на добивании после удара Скляра.

Ворскла одержала дебютную победу в сезоне, обыграв Верес – два гола после ошибок и удаление за удар в стиле кунг-фу

Верес очень быстро отыгрался. Ворскляне начали разыгрывать мяч прямо перед воротами, несмотря на прессинг соперника. Все завершилось паническими действиями защитника и Исенко, а мяч отскочил к Шараю, который в касание отправил сферу в ворота.

Во втором тайме команды создали немало моментов, однако голов больше не было. Ворскла доигрывала в большинстве из-за прямого удаления Марусича.