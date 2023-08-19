Два колективи, які невдало почали сезон. Верес хоч і зумів звести до нічиєї гру з Шахтарем, але більш скромним суперникам (Поліссю й Колосу) програв без особливих шансів. У Ворскли все ще гірше – розгром від Руха й домашня поразка від Зорі. Полтавці можуть списати це на паралельну гру в єврокубках, а від рівнян іншого й не чекали – два місяці тому вони взагалі грали в плей-офф за виживання.

Ворскла підпише українського легіонера, який вибив її з єврокубків – форвард свого часу вже грав у Полтаві

Вже на старті гри ми побачили, що криза ніде не зникла. Навіть не дуже інтенсивний пресинг Ворскли став занадто складним випробуванням для господарів. Антигероєм став Челядін, який відправив м'яч у власні ворота. Не можна сказати, що там було без шансів зіграти якось інакше. Ворскла продовжила насідати й доволі швидко подвоїла перевагу. Паст вкрай невдало парирував удар Скляра, а захисники не підстрахували свого голкіпера. Тож Юрченко безперешкодно добив у порожні.

Такий рахунок точно не відповідав тому, що відбувалося на полі. Гра більше була рівною. Просто Верес не реалізовував свої напівмоменти. Але Ворскла вирішила допомогти. Настільки провальний розіграш м'яча від воріт ще треба пошукати. У завершенні епізоду Ісенко і Чеснаков судомно намагалися вибити хоч куди-небудь. В результаті подарували шанс Шараю, у якого не було права схибити з кількох метрів.

Всі ці події помістилися у перші 20 хвилин. Решту ігрового часу команди провели в хаотичних спробах забити ще. Втім, атаки не були аж таким гострими, а в обороні футболісти почали грати уважніше і жорсткіше. Як наслідок – багато жовтих карток. Одну з них Анастасія Романюк навіть показала не тому гравцю. На щастя, працював VAR, який відновив справедливість.

Не дивно, що такий матч не завершився без вилучення. Ближче до завершення основного часу Максим Марусич у стилі кунг-фу влетів у Павла Ісенка. Жодних сумнівів щодо справедливості червоної картки. Прикрий епізод. Добре, хоч без трагедії – голкіпер зміг продовжити гру.

Зрештою, навіть у меншості Верес спромігся забити. Свисток арбітрині не дав ні секунди для святкування. Навіть без відеоповторів було очевидно, що Гайдучик перебував у офсайді. Більше Ворскла так не помилялася. Підопічні Віктора Скрипника втримали перемогу й набрали перші очки у сезоні. В активі рівнян так і залишається один пункт – за нічию з Шахтарем.