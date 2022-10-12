Вже у компенсований час (на 90+1 хвилині) захисник Маттіас Граггер віддавав пас на свого голкіпера з чужої половини поля, але зробив це дуже невдало. 20-річний оборонець перебував метрів за 60 від власних воріт, проте вдарив по м'ячу занадто сильно.

Один фол – дві червоні: нетиповий епізод стався у чемпіонаті Англії

Круглий перелетів голкіпера і опинився в сітці. Партнери одразу підтримали молодого Граггера, який став антигероєм епізоду.

Такий рідкісний автогол не завадив Ріду обіграти Вольфсберг. Гості вели 2:0, а цей м'яч у власні ворота став останнім у поєдинку. 2:1 на користь Ріда, який, попри перемогу, перебуває на останній позиції чемпіонату Австрії. Вольфсберг іде в середині таблиці.