Уже в компенсированное время (на 90+1 минуте) защитник Маттиас Граггер отдавал пас на своего голкипера с чужой половины поля, но сделал это очень неудачно. 20-летний защитник находился метрах в 60-ти от собственных ворот, однако ударил по мячу слишком сильно.

Один фол – две красные: нетипичный эпизод произошел в чемпионате Англии

Круглый перелетел голкипера и оказался в сетке. Партнеры сразу поддержали молодого Граггера, ставшего антигероем эпизода.

Такой редкий автогол не помешал Риду обыграть Вольфсберг. Гости вели 2:0, а этот мяч в свои ворота стал последним в поединке. 2:1 в пользу Рида, который, несмотря на победу, находится на последней позиции чемпионата Австрии. Вольфсберг идет в середине таблицы.