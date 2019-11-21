Енфілд очікують нелегкі часи – Ліверпуль планує чергову реконструкцію арени

Тріумфатор минулорічної Ліги чемпіонів вкотре планує збільшення легендарного Енфілда.

Футбольний клуб Ліверпуль має на меті збільшити місткість свого стадіону до 60 тисяч вже найближчим часом – мерсисайдці просунулись вперед з планами розширення Енфілда, повідомляє ВВС. Керівництво клубу запросило місцевих жителів для участь в громадських обговореннях щодо майбутньої реконструкції. Всього за період з 29 листопада по 4 грудня буде поширено понад 5000 листівок з інформацією про зміни на стадіоні.

Коноплянка: Ліверпуль давав за мене 25 мільйонів євро, але Коломойському гроші були не потрібні

"До консультацій будуть залучені місцеві жителі, підприємства і уболівальники, аби вони могли дізнатися більше про наші плани і запропонували своє бачення клубу. Ми хочемо зробити Енфілд грандіознішим, що дозволить ще більшій кількості вболівальників дивитися футбол на одній з найкращих європейських арен", – йдеться у повідомленні на офіційному сайті Ліверпуля.

До слова, остання реконструкція на Енфілді відбулась у 2016 році – тоді місткість стадіону збільшилася з 45 тис. до 54 тис. місць після розширення головної трибуни.

Амбіції Інтера і Мілана та пихатість влади привели Сан-Сіро до занепаду, або Як помирає футбольний Ла Скала