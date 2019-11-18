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Коноплянка: Ліверпуль давав за мене 25 мільйонів євро, але Коломойському гроші були не потрібні

21:46 80 Читать на русском
Коноплянка: Ліверпуль давав за мене 25 мільйонів євро, але Коломойському гроші були не потрібні
Євген Коноплянка / фото з відкритих джерел

Півзахисник Шахтаря Євген Коноплянка розповів про причини зриву його переходу з Дніпра у Ліверпуль.

"Коломойський був на зв'язку з тодішнім генеральним директором Ліверпуля. Вони давали 25 мільйонів євро. Але Коломойський тоді сильно любив футбол і не хотів продавати своїх футболістів. Йому не потрібні були 25 мільйонів.

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Він сказав мені, щоб я не хвилювався з приводу Ліверпуля. Пообіцяв, що через півроку піду в Тоттенхем. Але через півроку вже ніхто не повертався до цієї розмови", – цитує Коноплянку dynamo.kiev.ua з посиланням на журнал Футбол.

Нагадаємо, Коноплянка покинув Дніпро після завершення контракту влітку 2015-го року і перейшов у іспанську Севілью.

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Теги
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