Чемпіонат Італії 2021/22, 37-й тур

Емполі – Салернітана – 1:1

Голи: Кутроне, 31 – Бонаццолі, 76

Нереалізований пенальті: Перотті, 84 (Салернітана)

Верона – Торіно – початок о 19:00

Удінезе – Спеція – початок о 19:00

Рома – Венеція – початок о 21:45

Програму дня в Італії відкривала зустріч на стадіоні Карло Кастеллано, де Емполі приймав Салернітану. Гостям було надзвичайно важливо перемогти, адже їхній відрив від зони вильоту становив всього одне очко. З такою мотивацією підопічні Давіде Ніколи продемонстрували доволі потужний футбол у першому таймі, завдавши втричі більше ударів, але конвертувати бодай один у гол не вдалося – а на 31-й хвилині вони ще й пропустили внаслідок розрізного пасу на Кутроне та його пострілу в ближній кут. 0:1!

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По перерві Емполі міг і подвоїти свою перевагу, однак Кутроне на 56-й хвилині влучив у стійку. Взагалі, до середини другого тайму господарі виглядали досить гостро, але Салернітана також не збавляла обертів. У такому футболі справжнім героєм став Вікаріо – голкіпер Емполі парирував декілька потужних ударів впритул. Особливо яскравим став подвійний сейв на 75-й хвилині, коли Вікаріо відбив постріл Джуріча з метру й одразу ж парирував ногами добивання від Бонаццолі. Щоправда, одразу після цього він допустив помилку, випустивши м'яч після подачі з кутового й дозволивши Бонаццолі зрівняти рахунок ударом в падінні через себе.

На 84-й же хвилині Салернітана могла й перемогу вирвати, заробивши пенальті, однак Вікаріо виправився за свою помилку – він кинувся у лівий нижній від себе кут і витягнув удар Перотті з "позначки". Шоковані салернці після цього нічого не створили. У підсумку, фінальний свисток зафіксував нічию. Вона є фатальною для Венеції, адже їй вже не вдасться вийти на рятівну 17 позицію – там тримається Салернатана, яка має відрив у 6 очок при двох перемогах в особистих зустрічах.

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