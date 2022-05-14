Чемпионат Италии 2021/22, 37-й тур

Эмполи – Салернитана – 1:1

Голы: Кутроне, 31 – Бонаццоли, 76

Нереализованный пенальти: Перотти, 84 (Салернитана)

Верона – Торино – начало в 19:00

Удинезе – специя – начало в 19:00

Рома – Венеция – начало в 21:45

Программу дня в Италии открывала встречу на стадионе Карло Кастеллано, где Эмполи принимал Салернитану. Гостям было очень важно победить, ведь их отрыв от зоны вылета составлял всего 1 очко. С такой мотивацией подопечные Давиде Николы продемонстрировали достаточно мощный футбол в первом тайме, нанеся втрое больше ударов, но конвертировать хотя бы один в гол не удалось – а на 31-й минуте они ещё и пропустили в результате разрезного паса на Кутроне и его выстрела в ближний угол. 0:1!

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После перерыва Эмполи мог и удвоить свое преимущество, однако Кутроне на 56-й минуте попал в штангу. Вообще, до середины второго тайма хозяева выглядели достаточно остро, но Салернитана тоже не сбавляла обороты. В таком футболе настоящим героем стал Викарио – голкипер Эмполи парировал несколько сильных ударов в упор. Особенно ярким стал двойной сейв на 75-й минуте, когда Викарио отразил выстрел Джурича с метра и сразу же парировал ногами добивание от Бонаццоли. Правда, после этого он допустил ошибку, выпустив мяч после подачи с углового и позволив Бонаццоли сравнять счёт ударом в падении через себя.

На 84-й минуте Салернитана могла и победу вырвать, заработав пенальти, однако Викарио исправился за свою ошибку – он бросился в левый от себя угол и вытащил удар Перотти с "точки". Шокированные салернцы после этого ничего не создали. В итоге финальный свисток зафиксировал ничью. Она оказалась роковой для Венеции, ведь ей уже не удастся выйти на спасительную 17 позицию – там держится Салернатана, которая имеет отрыв в 6 очков при двух победах в личных встречах.

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