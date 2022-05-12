Клуб зі столиці Італії поєднав ретро-елементи з сучасністю.

Рома представила домашній комплект форми на наступний сезон. Форма народжена поєднанням елементів неокласицизму та сучасності. Знакові кольори та текстура, яка відсилає до емблеми клубу в 30-50 роках, повідомляє офіційний сайт.

Збірна України зіграє наступні матчі в особливій формі – міста-герої на спині, країни-друзі на грудях

На спині футболістів буде напис "Figli di Roma – сини Рима", щоб підкреслити зв'язок між клубом, футболістами та містом.

Рома у цьому сезоні не зуміла пробитися в Лігу чемпіонів, але вийшла у фінал Ліги конференцій.