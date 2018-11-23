Емері розповів про ставлення до Венгера, якого замінив в Арсеналі

Головний тренер Арсенала Унаї Емері поділився враженнями від роботи в лондонському клубі після Арсена Венгера, який керував "канонірами" протягом 22 років.

"Після 22 років з Венгером в Арсеналі треба було відкрити вікна і гарненько все провітрити. Довелося рухати стільці у всіх відділах клубу. Треба було струснути організацію, підмести всю підлогу. Це оновлення піде клубу на користь.

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Я зустрічався з Венгером всього один раз. Я його сильно поважаю, але мені в будь-якому випадку довелося б багато чого змінити в клубі після того, як він залишив свою посаду. Ми змінили раціон гравців. Тепер ми позбулися фруктових соків з цукром.

Арсенал був на спаді. Тепер нам потрібно знову дертися вгору. Я впевнений, що нам це під силу", – цитує Емері Marca.

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