Эмери рассказал об отношении к Венгеру, которого заменил в Арсенале

Главный тренер Арсенала Унаи Эмери поделился впечатлениями от работы в лондонском клубе после Арсена Венгера, который руководил "канонирами" в течение 22 лет.

"После 22 лет с Венгером в Арсенале надо было открыть окна и хорошенько все проветрить. Пришлось двигать стулья во всех отделах клуба. Надо было встряхнуть организацию, подмести весь пол. Это обновление пойдет клубу на пользу.

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Я встречался с Венгером всего один раз. Я его сильно уважаю, но мне в любом случае пришлось бы многое изменить в клубе после того, как он покинул свой пост. Мы изменили рацион игроков. Теперь мы избавились фруктовых соков с сахаром.

Арсенал был на спаде. Теперь нам нужно снова карабкаться вверх. Я уверен, что нам это по силам", – цитирует Эмери Marca.

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