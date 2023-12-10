"Почуваюся дуже, дуже добре, я щасливий. Ми на одній хвилі з уболівальниками, і ця позитивна енергія нам передається. Нам це було необхідно, тому що ми були втомленими після матчу в середу.

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Ми добре боролися і вибудували надійну оборону. Говорили про те, що необхідно провести проти Манчестер Сіті та Арсенала "сухі" матчі, і вражає, що нам це вдалося. Проти "канонір" грали глибше, ніж хотіли, але потрібно було боротися – і ми боролися.

Ми хочемо бути в першій вісімці, але цього багато хто хоче. Ми будемо битися за те, щоб входити в цю групу", – цитує Емері BBC.

Нагадаємо, що Астон Вілла обіграла Манчестер Сіті та Арсенал з однаковим рахунком 1:0. Команда Унаї Емері наразі посідає третю сходинку в турнірній таблиці АПЛ з 35 балами. Від Ліверпуля "леви" відстають на два пункти.

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