"Чувствую себя очень, очень хорошо, я счастлив. Мы на одной волне с болельщиками, и эта положительная энергия нам передается. Нам это было необходимо, потому что мы были уставшими после матча в среду.

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Мы хорошо боролись и выстроили надежную оборону. Говорили о том, что необходимо провести против Манчестер Сити и Арсенала "сухие" матчи, и впечатляет, что нам это удалось. Против "канониров" играли глубже, чем хотели, но нужно было бороться – и мы боролись.

Мы хотим быть в первой восьмерке, но этого многие хотят. Мы будем биться за то, чтобы входить в эту группу", – цитирует Эмери BBC.

Напомним, что Астон Вилла обыграла Манчестер Сити и Арсенал с одинаковым счетом 1:0. Команда Унаи Эмери занимает третье место в турнирной таблице АПЛ с 35 баллами. От Ливерпуля "львы" отстают на два пункта.

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