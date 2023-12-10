Арсенал програв Астон Віллі (0:1) у 16 турі чемпіонату Англії. Відео голів та огляд гри дивіться на "Футбол 24".

Команда Унаї Емері здолала чергового топ-суперника в АПЛ. В минулому турі Астон Вілла переграла Манчестер Сіті, а в цьому й Арсенал.

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Долю матчу вирішив лише єдиний гол, який забив Макгінн. Таким чином Астон Вілла виграла свій 15 домашній матч під керівництвом Емері.

Наразі "леви" перебувають на третьому місці з 35 балами. Арсенал випереджає команду Емері на один пункт і посідає другу сходинку.