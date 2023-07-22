Захисник Манчестер Сіті та збірної Англії Кайл Вокер близький до переїзду в Бундеслігу.

Баварія довгий час стежить за гравцем "містян". Кайл Вокер не задоволений ігровим часом, який він отримує в Манчестер Сіті і це підштовхує його змінити команду.

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Як повідомляє журналіст Роб Дорсетт, між двома клубами перемовини мають стартувати наступного тижня. Трансфер може коштувати Баварії близько 13 мільйонів фунтів. Нагадаємо, що мюнхенці пропонують Вокеру угоду на два роки з можливістю продовжити ще на один сезон, що перевершує пропозицію від Манчестер Сіті.

Чинна угода 33-річного захисника з "містянами" закінчується у 2024 році. В минулій кампанії Кайл Вокер відіграв у 39 матчах за Манчестер Сіті.

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