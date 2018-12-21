Емері однозначно відповів, щодо майбутнього Озіла в Арсеналі

Наставник лондонського Арсенала Унаї Емері пояснив значимість Месута Озіла для лондонського клубу.

"Я хочу, щоб кожен гравець з правильним менталітетом допомагав нам і демонстрував свої якості. Нам потрібен Месут Озіл. У нього є характеристики, щоб допомогти нам. Він буде в заявці на матч з Бернлі.

Озіл може піти в оренду взимку

Чи є у нього майбутнє в Арсенал? Так, чому ні?", – цитує Емері офіційний сайт Арсенала.

Останнім часом у ЗМІ все частіше з'являлась інформація, що німець незадоволений своїм становищем в клубі та має намір покинути "канонірів".

В поточному сезоні АПЛ Месут провів лише 11 матчів, в яких відзначився трьома голами та одним асистом.

Арсенал знайшов свій варіант обміну на Іско