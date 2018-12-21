Емері однозначно відповів, щодо майбутнього Озіла в Арсеналі

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Маркос Антоніо: що відомо про потенційного новачка ШахтаряУкраїна — 16:55 1602
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Фани освистують команду, назріває повстання проти тренера – Шальке Коноплянки має серйозні проблемиНімеччина — 12:37 2147
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